Haberler

Balıkesir'de Paketli Gıda Yüklü Tır Devirdi, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Paketli Gıda Yüklü Tır Devirdi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Bursa karayolunda bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Bursa karayolunda paketli gıda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, plakası 34 FAZ olan tır, Tellioğlu tesisleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine Karesi Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke yangın yeri! Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler

Parlamento binasını ateşe verip, bakanı çıplak halde alıp götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.