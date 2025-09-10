Balıkesir'de Paketli Gıda Yüklü Tır Devirdi, Sürücü Yaralandı

Balıkesir Bursa karayolunda paketli gıda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, plakası 34 FAZ olan tır, Tellioğlu tesisleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine Karesi Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR