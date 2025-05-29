Balıkesir'de Otoyolda Kaza: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi

Balıkesir'de Otoyolda Kaza: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi
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Balıkesir'deki trafik kazasında, bir araç otoyolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün yaralı olarak kazayı atlattığı bildirildi.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında otoyolda ilerleyen aracın saniyeler içinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaza yapması kameralara yansıdı.

İstanbul - İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkisinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yol ortasındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı, arkadan gelen aracın güvenlik kamerasına takıldı. Sürücünün kazayı yaralı olarak atlattığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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