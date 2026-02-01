Haberler

Balıkesir'de otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunda kayarak yoldan çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza İzmir-İstanbul otoyolunun Aktarma mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halindeki K.G. yönetimindeki 34 DCP 504 plakalı otomobil kayarak yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü K.G. ve D.G. itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
