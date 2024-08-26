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Balıkesir'de Otomobil Tırın Dorsesine Çarptı: Yangın Çıktı

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Balıkesir'de otoban üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu çıkan yangında dorse ve otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücüler de olayı yaralı olarak atlattı.

Balıkesir'de otoban üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu çıkan yangında dorse ve otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücüler de olayı yaralı olarak atlattı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir (Batı) Gişeleri'ne gelmeden önce İzmir istikametinde, F.A. yönetimindeki 35 F 8096 plakalı tır ve 35 BCD 825 kiremit yüklü dorseye, E.A. yönetimindeki 35 AZU 306 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu her iki araç da alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşanan kazayı 2 araç sürücüsü de yaralı olarak atlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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