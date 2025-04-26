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Balıkesir'de Otomobil Kazasında 4 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil Kazasında 4 Yaralı
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İzmir-İstanbul otobanında meydana gelen kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı.

Balıkesir'de İzmir- İstanbul otobanında kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, İzmir-İstanbul otobanında meydana geldi. Soğucak mevkiinde yağıştan kaygan hale gelen yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 35 DLN 37 plakalı otomobil kayarak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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