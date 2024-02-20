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Balıkesir'de otomobil change çetisi polis operasyonuyla çökertildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların motor ve şase numaralarını çalıntı ve gümrük kaçağı otomobillere monte ederek satan çete Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün çalışması kıs kıvrak yakalandı.

Balıkesir'de otomobil change çetisi polis operasyonuyla çökeltildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların motor ve şase numaralarını çalıntı ve gümrük kaçağı otomobillere monte ederek satan çete Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün çalışması kıs kıvrak yakalandı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Merkezli 10 ili etkileyen depremlerde; hasar gören binlerce otomobilin bu illerden ağır hasarlı olarak satışının yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, satışı yapılan araçların usulüne uygun tamiri yapılmadan değiştirilmiş olabileceği (change) değerlendirilerek, araştırmalarını derinleştirdi.

Yapılan teknik takip ve çalışma ile; Hatay ve Kahramanmaraş illerinde deprem altında kalan araçlardan 19'unun, Edremit'te faaliyet gösteren bir şirkette tescili yapılıp, başka şahıslara satıldığı belirlendi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli arama ve el koyma kararı alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte eş zamanlı olarak yapılan operasyonda change olduğu değerlendirilen 19 araç yakalandı.

Ele geçirilen araçlarda yapılan ön incelemede motor ve şasi numaralarının uyuşmadığı tespit edilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada 1 aracın daha bulunduğu belirlenerek el konuldu.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarında yapılan inceleme sonucu change olduğu belirlenen 2 Aracın Yurtdışı, 1 aracın çalıntı, 17'sinin ise hacizli-yakalamalı olduğu tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifade sonrası serbest bırakıldı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken Turan Z. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Firari şüpheli Tahsin A.'nın yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Balıkesir Edremit 3.Sayfa Güncel Haberler

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