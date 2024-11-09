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Balıkesir'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı

Balıkesir'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı
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Bandırma-Bursa Karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada, bir otobüs ile kamyon çarpıştı. Kazada birçok yolcu hafif yaralandı, 4 yolcu hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı yokken, maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma- Bursa Karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada otobüs ile kamyon çarpıştı. Kazada, çok sayıda yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 APF 422 plakalı otobüs, Bandırma otogarı yakınındaki trafik ışıklarında kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı sırada, 42 SA 7309 plakalı kamyon duramayarak otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, boş arazide durabildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan birçok yolcu ayakta tedavi edilirken, 4 yolcu ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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