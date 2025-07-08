Balıkesir'de Orman Yangını ile Mücadele Devam Ediyor

Balıkesir'de Orman Yangını ile Mücadele Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlayan orman yangını ile mücadelenin sürdüğü, yangının ilk saatlerdeki ilerleyişinin dursa da alevlerin geceyi aydınlattığı belirtildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sındırgı'nın dağlık Kürendere kırsal bölgesinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Yangının ilk saatlerdeki hızlı ilerleyişi dursa da alevler geceyi aydınlatmayı sürdürüyor. Arazinin dik ve engebeli olması dolayısı ile araçlar alevlere yaklaşmakta güçlük çekerken, havanın kararması ile söndürme uçak ve helikopterlerinin faaliyeti durdu.

Öte yandan, 100'den fazla personelle alevlere müdahale devam ederken, yangının dağlık alanda devam ettiği, herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Ayrılığın ardından soluğu ıssız kumsalda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.