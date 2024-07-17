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Balıkesir'de Orman Yangını Devam Ediyor

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde başlayan orman yangını devam ederken, Kepsut'un kırsal Serçeören Mahallesi'nde de yangın başladı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bugün başlayan orman yangını devam ediyor. Altıeylül'de ki yangın devam ederken, Kepsut'un kırsal Serçeören orman yangını başladı.

Balıkesir Altıeylül İlçesi kırsal Taşköprü ve Tayyipler Mahalleleri arasında başlayan orman yangını devam ediyor. Jandarma helikopteri, ve TOMA'larında söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 2 uçak, 4 helikopter, 2 dozer, 2 treylerimiz ve 100 personeli ile müdahale ediliyor.

Kepsut'ta da yangın başladı

Altieylül ilçesindeki söndürme çalışmaları devam ederken, bir yangın haberi de Kepsut ilçesinden geldi. Kepsut'a bağlı kırsal Serçeören Mahallesinde öğleden sonra başlayan orman yangınına da Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yangına müdahale başladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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