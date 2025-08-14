Balıkesir'de Operasyon: 18 Hapis Cezalı Suçlu Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri aranan suçluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 hapis cezalı şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-18: 00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. 97 ekip 310 personel ile birlikte yapılan operasyonlar sonucunda, 15-20 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 16 şahıs, ifadeye yönelik aranan 10 şahıs olmak üzere toplam 28 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR