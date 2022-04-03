Son dakika haberi: Susurluk'ta öldürülen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde ölü olarak bulunan anne Bilge A. (33) ile oğlu Muhammet A. (3) kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde öldürülmüş bulunan anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan anne Bilge A. (33) ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A.'nın cenazeleri, Balıkesir Adli Tıp Kurumundan alınarak Dereköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Anne ve oğlunun cenazesi, burada helallik alınması ardından, mahalle camiine götürüldü. Bilge A. ve oğlu Muhammet A.'nın cenazeleri, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayda yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan baba Fatih A. (40) ile kızları Elçin A.'nın (10) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A.'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A.'yı (10) da yaralı bulmuştu. Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderilmişti. Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırılmıştı. - BALIKESİR