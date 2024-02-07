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Balıkesir'de Okul Çevresinde Aranan 14 Kişi Yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri kırsal mahallerdeki okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca 30 gr. uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri kırsal mahallerdeki okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ve Asayiş Timleri geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde başlayarak akşama kadar süren Huzur Güven Uygulamaları kapsamında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarının denetimi gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimde 175 okul çevresi, 416 umuma açık yer, 2 bin 901 şahıs ve 314 araç kontrol edildi. Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalarken 30 gr. uyuşturucu madde ele geçirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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