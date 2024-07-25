Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de narkotik ekipleri, bir ev ve araçlarda gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahsı gözaltına aldı. Şahıslardan birinin silahla yağmalama suçundan 43 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan ve il merkezinde durdurulan şahısların araçlarında ve ikamet adresinde yapılan aramada; 4 parça halinde 58 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 9 bin 180 TL nakit para ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan A.A., A.Y. ve M.U. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tahkikat başlatılırken, yakalanarak gözaltına alınan 1 şahsın silahlı yağma suçundan 43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildiği öğrenildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretiyle olan mücadelelerini kesintisiz sürdüreceğini açıkladı. - BALIKESİR