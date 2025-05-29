Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yolcu otobüsünde narkotik köpeği Yaşa'nın yardımıyla 10 kilo 350 gram esrar buldu. Olayla ilgili bir şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde taşınan narkotik köpeği Yaşa sayesinde 10 kilo esrar yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bugün yapılan operasyonda narkotik dedektör köpeği Yaşa'nın marifetiyle yürütülen operasyonda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan bir şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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