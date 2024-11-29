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Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Balıkesir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 46 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda, 46 gram metamfetamin, 31 adet sentetik ecza hap, 2 gram esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız av tüfeği ve 21 kartuş, 9 tabanca fişeği, suçtan elde edilen 5 bin 520 TL gelir ele geçirildi. Olayla ilgili K.G. (30) isimli şüpheli "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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