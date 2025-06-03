Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 90 Gram Esrar ve 4 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 90 Gram Esrar ve 4 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
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Balıkesir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 90 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 90 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bugün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 90 gram likit esrar, 29 gram uyuşturucu GHB maddesi, 24 gram metamfetamin, 1.33 gram esrar, 4 adet ecstacy hap ele geçirildi. Konuyla ilgili narkotik madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen bir şüpheli şahıs tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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