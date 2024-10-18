Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 6 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 100 gram metamfetamin ve 135 gram esrar gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 6 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 100 gram metamfetamin, 135 gram esrar ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlem yapılan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçları ile mücadele kapsamında 14-17 Ekim tarihleri arasında 35 ayrı olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde; 100,26 gram metamfetamin, 135,05 gram esrar, 122 sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 0,32 gram sentetik kannabinoid ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 45 şüpheli şahsa işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan bir şahıs ise yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde adli makamlara sevk edilen 6 şahıs ise tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Narkotik 3-sayfa Sağlık Hukuk

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir? Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor? Dr. Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanede? Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer nereli? Hepsiburada ne zaman kuruldu? Hepsiburada Türk şirketi mi? Avcılar Hospital olayı nedir? ''Yenidoğan Çetesi''nin çalıştığı hastanelerin isimleri! Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı? Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesinin adı ne? (Yenidoğan Çetesi) Avcılar Hospital kimin? Mehmet Müezzinoğlu kimdir? Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaç yaşında, nereli? Süper Lig 9. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.