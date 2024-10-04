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Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
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Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskında 586 sentetik ecza hapı, metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde 8 şüpheli şahsa yapılan operasyon sonu adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda 586 sentetik ecza hapı, metamfetamin, cam aparat ve uçtan elde edildiği düşünülen 34 bin lira ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yaptıkları operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 586 adet sentetik ecza hap, Satışa hazır 11 parça halinde 8,46 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 2,29 gram Sentetik Kannabinoid, 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 2 adet Hassas Terazi ve Suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk

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