Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda 18 parça halinde toplam 19 kilo 888 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Balıkesir'de narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 18 parça halinde 19 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz gün il merkezinde yapılan operasyonda 18 parça halinde toplam 19 kilo 888 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.S. (30), H.A. (32) ve M.H.A. (38) isimli şahıslar hakkında narkotik madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa