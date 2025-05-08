Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma
Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu

Balıkesir'de Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu: 803 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu: 803 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de narkotik ekipleri, düzenledikleri operasyonda 803 gram toz esrar ve 57 gram skunk esrar ele geçirirken, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 803 gram toz esrar yakalandı. Operasyonda yakalanan bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 803 gram toz esrar, 57 gram skunk esrar ele geçirdi. Konuyla ilgili adli makamlara sevk edilen bir şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli kontrol kararı verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SGK, çalışmadan emekli olabilmenin detaylarını duyurdu

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte detaylar
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakacağı günle ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.