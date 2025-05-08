Balıkesir'de Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu: 803 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 803 gram toz esrar yakalandı. Operasyonda yakalanan bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 803 gram toz esrar, 57 gram skunk esrar ele geçirdi. Konuyla ilgili adli makamlara sevk edilen bir şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli kontrol kararı verildi. - BALIKESİR