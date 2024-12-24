Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 3 Yaralı
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 12 ölü, 3 yaralı
BALIKESİR - Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kavaklı köyünde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.