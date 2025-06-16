Balıkesir'de Motosiklet Yangını Apartman Sakinlerini Paniğe Sürükledi

Balıkesir'de Motosiklet Yangını Apartman Sakinlerini Paniğe Sürükledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın girişinde meydana gelen motosiklet yangını, çevredeki sakinlerde büyük korkuya yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen motosiklet yangını, apartman sakinlerinde büyük paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Gaziilyas Mahallesi, Arıburnu Caddesi üzerinde meydana geldi. Taşyayla Apartmanı girişinde motosiklet yangını ihbarı üzerine, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın, apartmanda büyük paniğe neden olurken duman altında kaldı. Motosikletin nasıl yandığına dair araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi
Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza

Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza
Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki geleceği belli oldu
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.