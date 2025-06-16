Balıkesir'de Motosiklet Yangını Apartman Sakinlerini Paniğe Sürükledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen motosiklet yangını, apartman sakinlerinde büyük paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Gaziilyas Mahallesi, Arıburnu Caddesi üzerinde meydana geldi. Taşyayla Apartmanı girişinde motosiklet yangını ihbarı üzerine, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın, apartmanda büyük paniğe neden olurken duman altında kaldı. Motosikletin nasıl yandığına dair araştırma sürüyor. - BALIKESİR