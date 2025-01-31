Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi

Balıkesir'de Motosiklet ve Bisiklet Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'de Motosiklet ve Bisiklet Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu 59 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Işık Caddesi üzerinde motosiklet ve bisikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 10 AKN 920 plakalı motosiklet, 59 yaşındaki bisiklet sürücüsü M.M. ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle bisiklet sürücüsü M.M. başından yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."
img

Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
img

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arap Süleyman'ın 6 milyar dolarlık mirası Antalya'yı karıştırdı

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.