Balıkesir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Narlı Mahallesi E-87 kara yolu üzerindeki Özgün Mola kavşağında meydana geldi. Sağ şeritte duraklayan A.S.Ö. (75) idaresindeki 10 LV 997 plakalı otomobil, sol şeride manevra yaptığı esnada aynı yönde seyreden E.Ü. (37) idaresindeki 17 HK 228 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Ü. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BALIKESİR