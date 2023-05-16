Balıkesir'de motosiklet kazası kamerada

Motosikleti kaldırmak isterken yanlışlıkla gaza bastı

BALIKESİR - Balıkesir'de motosikletin hakimiyetini kaybeden iki kişi yere düştü. Kazada sürücü bacağından yaralanırken yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi Paşabayır mahallesi Ordu caddesi üzerinden kavşakta 10 AHM 979 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Boyar (66), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletten arkasında ki arkadaşıyla birlikte düşerek sürücü sağ bacağından yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri sağ bacağının kırıldığı bilgisini verdi. Yaralı sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.