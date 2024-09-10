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Balıkesir'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletinin kontrolünü kaybeden Hüseyin Mişak (56) yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletinin kontrolünü kaybeden Hüseyin Mişak (56) yaşamınını yitirdi.

Gönen-Sarıköy Yolu üzerinde seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybederek düşen Hüseyin Mişak (56) yerde yatar vaziyette bulundu. Sonrasında ihbar üzerine olay yerine intikal eden 112 acil servis ekipleri tarafından Hüseyin Mişak'ın başından yara aldığı belirlendi. Bilinci kapalı şekilde Gönen Devlet Hastanesi'ne götürülen ve ardından ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Mişak, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnceleme 3-sayfa Güncel Gönen Yaşam Kaza

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