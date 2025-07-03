Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde mıcırlı yolda meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi mıcırlı yolda motosikletin kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Buğdaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Bandırma'dan Gönen yönüne seyreden E.D. (39) yönetimindeki 34 HCJ 178 plakalı motosiklet, yol kenarındaki mıcır nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü E.D. ile yolcu koltuğundaki A.D. (35) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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