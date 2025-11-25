Balıkesir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. (16) yönetimindeki 35 CBM 269 plakalı motosiklet, Ulugaraj Caddesi'nden gelip 5014 Sokak istikametine doğru ilerlerken, Gazi Caddesi kesişimine geldiğinde, Gazi Caddesi'nden Baraj Caddesi yönüne seyir halinde olan Engin E. (47) yönetimindeki 10 AIT 231 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü E.K. yaralandı. Kazaya hemen çevredeki vatandaşlar ile polis ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR