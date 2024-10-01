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Balıkesir'de Motosiklet Denetimi: 684 Sürücüye Ceza Kesildi

Balıkesir'de Motosiklet Denetimi: 684 Sürücüye Ceza Kesildi
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Balıkesir'de 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde, 2 bin 661 araç kontrol edildi ve 684 sürücüye toplam 2 milyon 291 bin 931 TL ceza kesildi.

30 Eylül 2024 tarihleri arasında ilçenin tamamında kapsamlı bir motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde toplam 2bin 661 araç kontrol edildi. 684 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarına uymama nedeniyle toplam 2 milyon 291bin 931 TL ceza kesildi. Ayrıca, 50 araç da trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla bu tür denetimleri düzenli olarak sürdüreceklerini belirtti. Vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi konusunda uyarıda bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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