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Balıkesir'de Motosiklet Denetimi: 19 Araç Trafikten Men Edildi

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Balıkesir'de jandarma ekipleri kırsal mahallelerde trafik huzurunu sağlamak amacıyla motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 19 motosiklet trafikten men edildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri kırsal mahallelerde trafik huzurunu sağlayabilmek adına motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 19 motosiklet trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarında motosiklet sürücülerinin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, geçtiğimiz gün motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetim sonucunda 833 araç kontrol edil. Kontrol edilen 91 araç hakkında işlem yapılırken, 19 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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