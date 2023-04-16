Balıkesir'de motosiklet araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti, nişanlısı ise ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kadıköy Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Akçay istikametinden Edremit merkez istikametine seyir halinde bulunan Özkan Karamanlı idaresindeki 10 AIH 249 plaka motosiklet, Emine H. U. idaresindeki 10 AHA 882 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Özkan Karamanlı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında bulunan ve nişanlısı olduğu ileri sürülen E.K. (16) isimli kız ise özel hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili polisin araştırması sürüyor. - BALIKESİR