Balıkesir'de Moloz Dökülen Alanda Yangın, Zeytinliğe Sıçradı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde moloz dökülen alanda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde moloz dökülen alanda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy kırsalında moloz dökülen alanda çıkan yangın yanda tarafta bulunan zeytinliğe sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR