Balıkesir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi, Eski Kepsut Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalat atölyesi ve mangal kömürü deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor. - BALIKESİR