Balıkesir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül ilçesinde bir mobilya atölyesi ve mangal kömürü deposunda çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı ama iş yerinde maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi, Eski Kepsut Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalat atölyesi ve mangal kömürü deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sosyal medyadan tanıştığı genç kız, Yeşilçam oyuncusunun sonu oldu
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi

İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş duruma tepkili
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.