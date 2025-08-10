Balıkesir'de Meydana Gelen Deprem Manisa'da Hasara Yol Açtı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'da bazı evlerde hasar ve yolda göçmelere neden oldu. Yaralanan 6 kişinin durumu stabil.

Manisa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde hasarlar meydana geldiğini ve kaya düşmesi sonucu yolda göçme meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'da da hasara yol açtı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Akhisar ilçesine bağlı Akkocalı Mahallesi'nde 3'ü kullanılmayan tek katlı olmak üzere toplam 8 evin hasar gördüğü, Gördes'in Evciler Mahallesi'nde 2, Çiçekli Mahallesi'nde 1 binanın hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada Sarıaliler Mahallesi'nde yola kaya düşmesi sonucu göçme meydana geldiği ve yolun geçici olarak ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada Kırkağaç'ın Hacet Mahallesi'nde 5 müstakil evin duvarlarında çatlak oluştuğu, Salihli'nin Taytanlı Mahallesi'nde ise 1 evin bahçe duvarının zarar gördüğü belirtildi. Ahmetli, Demirci, Gördes ve Yunusemre ilçelerinde ise deprem sırasında panikle kaçmaya çalışan 6 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
