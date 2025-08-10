Balıkesir'de Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Aydın'da Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'de Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Aydın'da Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Aydın'da da paniğe yol açtı. Sarsıntı sırasında vatandaşlar açık alanlara çıktı ve paniğe kapıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Aydın'da da paniğe yol açtı. Kentte hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

AFAD verilerine göre saat 19.53'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı sırasında ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, paniğe kapılarak hızla açık alanlara çıktı. Bazı vatandaşlar uzun süre sokaklarda beklerken, apartman girişlerinde toplananlar ise artçı sarsıntılara karşı tedirginlik yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.