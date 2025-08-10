Balıkesir'de Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Aydın'da Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Aydın'da da paniğe yol açtı. Kentte hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

AFAD verilerine göre saat 19.53'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı sırasında ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, paniğe kapılarak hızla açık alanlara çıktı. Bazı vatandaşlar uzun süre sokaklarda beklerken, apartman girişlerinde toplananlar ise artçı sarsıntılara karşı tedirginlik yaşadı. - AYDIN