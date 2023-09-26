Balıkesir'de Mermer Ustası Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Balıkesir'de bir inşaatta çalışan mermer ustası Dursun Gargın, pompalı tüfekle başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K., tüfeği bulduğunu ve incelerken ateş aldığını iddia etti.

BALIKESİR'de çalıştığı inşatta pompalı tüfekle başından vurulan mermer ustası Dursun Gargın (49) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan aynı inşatta çalışan B.K. (47), tüfeği bulduğunu, incelerken de ateş aldığını öne sürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Altıeylül ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 20116 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Mermer ustası Dursun Gargın, çalıştığı inşaatta pompalı tüfekle vuruldu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Gargın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tüfekle birlikte olay yerinde yakalanan B.K., polis tarafından gözaltına alındı. B.K.'nin polise verdiği ilk ifadede, tüfeği inşaat yakınında bulduğunu ve kontrol etmek için incelerken ateş aldığını söylediği öğrenildi.

B.K., işlemleri için emniyete götürülürken, Gargın'ın cenazesi Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.