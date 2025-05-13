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Balıkesir'de Mermer Atölyesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Mermer Atölyesinde Yangın Çıktı
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Gönen ilçesinde bir mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi, ancak hafif maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında hafif çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle büyümeden söndürülürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, atölyede hafif çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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