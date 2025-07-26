Balıkesir'de Market Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Balıkesir'de Market Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Balıkesir'de İstanbul istikametinden gelen bir market malzemesi yüklü tırın tek taraflı kaza sonrası çıkan yangın, otluk alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de İstanbul istikametinden gelen market malzemesi yüklü tırın tek taraflı karıştığı kaza sonrası çıkan yangın, yolun dışında bulunan otlara sıçradı. İtfaiye ekipleri hem tır hem de ot yangınına müdahale etti.

Olay Balıksir İzmir istikameti Çayırhisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. C. Solmaz idaresindeki market malzemesi yüklü 16 AAB 185 plakalı araç tek taraflı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası tırda yangın çıktı. Yangın ve kaza ihbarı üzerine 112 Sağlık, Karesi İtfaiye, Bitem ve Merkez itfaiye ekipleri ve polis ekipleri kaza mahalline gelerek tır yangınına müdahale ettiler. Rüzgarın etkisiyle yol kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan sürücü C. Solmaz 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Şehir Hastanesine sevk edildi. C. Solmaz'ın tedavisinin devam ettiği ve kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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