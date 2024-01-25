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Balıkesir'de madde bağımlısı evi ateşe verdi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde madde bağımlısı bir kişi, oturduğu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayın sorumlusu olan kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, madde bağımlısı S.K. oturduğu evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi Seniha Sokakta S.K.'ya ait evde dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Polis yangın yerinde önlem aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürülürken, 3 katlı binanın ikinci katında bulunan daire kullanılamaz hale geldi. Yangını, aynı evde oturan madde bağımlısı 17 yaşındaki S.K'nin çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, Adliyeye sevk edilirken, 6 kişilik aile kış ortasında mağdur oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir İtfaiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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