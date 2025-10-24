Haberler

Balıkesir'de Lodos Fırtınası İki Balıkçı Teknesini Batırdı

Balıkesir'de Lodos Fırtınası İki Balıkçı Teknesini Batırdı
Güncelleme:
Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası, sahil kesiminde hayatı olumsuz etkileyerek iki balıkçı teknesinin batmasına neden oldu. Meteoroloji ekipleri lodosun etkisinin sürmeye devam edeceğini bildirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos fırtınası, sahil kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Edremit sahillerinde iki balıkçı teknesi lodos fırtınası nedeniyle battı.

Edinilen bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70-80 kilometreye ulaşan şiddetli lodos, Edremit Körfezi'nde büyük dalgalara neden oldu. Fırtınanın en fazla zarar verdiği bölgelerden biri ise Edremit'in Güre Mahallesi Sahili oldu. Sahilde demirli halde bulunan iki küçük balıkçı teknesi, lodosun oluşturduğu dev dalgalara dayanamayarak battı.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken, meteoroloji ekipleri lodosun etkisini bir süre daha sürdüreceğini bildirdi. - BALIKESİR

