Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
PKK silah bırakmazsa ne olur? Erdoğan'ın mesajı çok net
Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı

Balıkesir'de Lastik Patlayan Çekici Yangın Çıkardı

Balıkesir'de Lastik Patlayan Çekici Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir çekicinin lastiğinin patlaması sonucu jant üzerinde ilerlemesi yangına sebep oldu. Yangına müdahale etmek için kimsenin durmaması vatandaşların tepkisini çekti.

Balıkesir'de bir çekicinin lastiğinin patlaması sonucu jantın üzerinde ilerlemesi az daha faciaya neden oluyordu. Kısa sürede tutuşan çekiciye yardım için kimse durmazken, vatandaşlar sitemde bulundu.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde lastiği patlayan bir çekicinin jant üzerinde ilerlemesi yangına neden oldu. Kısa sürede tutuşan çekicinin üzerindeki araç, birkaç vatandaşın yardımı ile indirilirken, yolda ilerleyen kamyonlardan istenilen yardım ise cevapsız kaldı. Yangını söndürmek için hiçbir kamyonun durmamasına ise vatandaşlar sitemde bulundu.

Yangın güçlükle söndürülürken, değişen lastikler sonrasında çekici yoluna devam etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
img

Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
img

Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis Kerimcan Durmaz'ın da başını yaktı
Kerimcan'ın da başı büyük dertte
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4-5 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.