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Balıkesir'de kurye cinayeti davası başladı

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Balıkesir'de kuryelik yaparken öldürülen Ata Emre Akman'ın davası görülmeye başlandı. Ailesi ve kuryeler davaya destek verdi.

Balıkesir'de 11 Mayıs'ta kuryelik yaparken teslim ettiği sipariş sonrasında sokakta hunharca öldürülen 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın davası Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davaya gelen Ata Emre'nin annesi Zuhal Akman ve babası Erol Akman yakınlarına sarılıp ağlarken, Balıkesir ve çevre illerden kuryeler ile Akman ailesinin yakınları davaya destek için adliye bahçesinde yer aldı. Ellerinde pankart taşıyan vatandaşlar, 'Ata için adalet' sloganları attı. Akman ailesinin avukatı ise yaptığı açıklamada, zanlının 18 yaşından büyük olarak yargılanması gerektiğini vurguladı.

Balıkesir'de 11 Mayıs'ta sipariş götürdüğü bir evin önünde E.Ö. isimli zanlının bıçaklı saldırısı sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden Ata Emre Akman'ın davası Balıkesir Adliyesi'nde başladı. Şüpheli E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün de azmettirici olarak yargılandığı davasın ilk duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava öncesinde konuşan ailenin avukatı Özden Başak, Ata Emre'nin öldürülme anı görüntülerinin aile için yayınlanmamasını rica etti. Avukat Başak, "Süregelen durum bugün bir noktaya geldi. Haberi yaparken olayın oluş anını vermemenizi rica ediyoruz, aile halen o görüntüleri izlemedi. Katilin 18 yaşından küçük olduğu iddiası var. Suçu işlemesi, planlaması, suçu işleme biçimi, tanık ifadelerini dikkate aldığımızda ile biz 18 yaşından büyük olduğu iddiasındayız. Savcılıkta bu anlamda talepte bulunduk. Savcılık bu talebi mahkemeye bıraktı. Biz İstanbul'dan geldik, katilin 18 yaşından küçük olduğuna kimse inanmıyor görüntü itibarı ile. Failler, genelde haksız tahrike sokmak ister. Görüntüleri incelersek, bizim çocuğumuzun bir dahli yok olaya. Birinci saniyeden sol eli ile boynundan tutup icra hareketine başlıyor. Babası da azmettirici olarak yargılanıyor. Sayın mahkemenin önüne tarihi bir fırsat geldiğini düşünüyoruz" dedi.

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de kurye meslek örgütleri adına açıklama yaptı. Çeki, "Ata Emre kardeşimiz ne ilk oldu, ne de son olacak. Ata Emre, siparişini teslim ederken katledildi. Ayrıca bugün Ankara'da Samet Özgül davası görülüyor. O da trafik magandaları tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Bugün Ata Emre'nin ilk davası ama bizim ilk kaybımız değil. Biz her gün ölüyoruz. Biz tehlikeli meslek yapıyoruz. Birisi bizi trafikte vurup öldürse birkaç ay yatıp çıkanlar var" diye konuştu.

Davanın başlaması öncesinde Balıkesir'de görev yapan kuryeler de adliye önüne gelerek kornalarla ve sloganlarla Ata Emre'nin ailesinin yanında olduklarını hissettirdi. Açıklamalar sonrasında Akman ailesi ve avukatları dava için mahkeme salonuna girdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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