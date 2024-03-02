Balıkesir'de Kumar Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri, 3 şahsın kumar oynattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynatan 3 şahıs ve oynayan 5 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin kumar suçlarına ilişkin yaptıkları araştırma neticesinde Balıkesir'in Eski Kuyumcular Mahallesi 1. Çankaya Sokakta kahvehanede kumar oynandığını tespit etti. Geçtiğimiz gün 21.30 sularında adrese yapılan operasyonda; kahvehane işletmecisi Malatya doğumlu M. S. (47), Balıkesir doğumlu İ. K. (57) ve Elazığ doğumlu U. S. Ö. (50) kumar oyunları organize etmekten gözaltına alındı.

Operasyonda polis ekipleri, kumar oynarken suçüstü yakalanan 5 kişi ve masa üzerinde kumarda kullandıkları 106 adet iskambil oyun kağıdı, ceplerinde ise kumardan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 295 TL ve 100 ABD Dolarına el koydu.

Polis ekipleri, müşterek ve organize şekilde kumar oynatırken suç üstü yakalanan kahvehane sahibi M. S. ile birlikte İ. K. ve U. S. Ö. isimli şahıslar hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirdi. Ayrıca kumar oyunu oynayan 5 şahsın bilgi sahibi sıfatı ile ifadeleri alınarak, Kabahatler Kanunun 34. maddesi kapsamındaki kumar oynamak suçundan her bir şahsa ayrı ayrı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 32 bin 125 TL para cezası kesildi.

Emniyet ekipleri kumar oynatılan işletmeye ise 30 gün süreyle mühürleyerek faaliyetinden men etti. - BALIKESİR