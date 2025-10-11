Haberler

Balıkesir'de Köpeklere Eziyet Eden Şahsa İşlem Başlatıldı

Balıkesir'de bir şahıs, evinin bahçesinde köpeklere sopayla vurduğu anların sosyal medyada yayılması sonrası hakkında idari işlem başlatıldı. Şahsa, hayvanlara kötü davranmaktan 62 bin 310 TL para cezası verildi.

Balıkesir'de Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde köpek seslerini duyan vatandaşlar, bir evin bahçesinde bir şahsın köpeklere sopayla vurduğunu fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşların görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan operasyonla kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Basri Çantay Mahallesi 10020. Sokak'ta bir binanın arka bahçesinde bulunan 6 adet av köpeğine sopa ile vuran şahıs hakkında, "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak" suçundan 62 bin 310 Türk Lirası para cezası uygulandı. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince de, köpeklerin geçici barınağa alınacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
