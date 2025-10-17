Balıkesir'de Kontrolden Çıkan Araç Yol Kenarına Uçtu, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de kontrolden çıkarak yol kenarına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Savaştepe kara yolu Mecidiye mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönüne giden E.F.G. idaresindeki 10 FH 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekibine teslim etti. Yaralı E.F.G. ambulansla hasteneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR