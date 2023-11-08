Balıkesir'de Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde konuşmaya gittiği kız arkadaşını sırtından bıçaklayan N.G (31) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma'da N.G. isimli bir şahıs kız arkadaşı Z.S. (36) ile Çınarlı Mahallesi, 60 Sokak'taki ikametinde konuşmak için bir araya geldi. Burada kız arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan N.G., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanan şüpheli N. G. savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Yaralı Z. S.'nin ise hayati tehlikesi bulunduğu bilgisi edinildi. - BALIKESİR