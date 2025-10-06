Haberler

Balıkesir'de Kıyafetlerde Gizlenmiş 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda kıyafetlere emdirilmiş halde nakledilmeye hazır 3 kilo 742 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin yürüttükleri titiz operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
