Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı. İlk denetim okul servis araçlarında yapıldı. Denetimler Nisan ayına kadar devam edecek.

Balıkesir'de kış lastiği denetimleri başladı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği denetimlerine başladı. Trafik ekipleri ilk denetimi okul servis araçlarında yaptı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimlerine başlandı. 01 Aralık'ta başlayan denetimlerin Nisan ayına kadar devam edeceği açıklandı.

Özellikle okul taşıtlarında ve servislerde denetim yapan ekipler, Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında bilgilendirme yaptı. Denetimlerin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR