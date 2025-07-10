Balıkesir'de Kimyasal Madde Yüklü Tır Devrildi

Balıkesir'de Kimyasal Madde Yüklü Tır Devrildi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde kimyasal madde yüklü bir tır, virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, herhangi bir tehlike yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde kimyasal madde yüklü bir tır virajı alamayarak yan yattı. Şans eseri sürücü kazayı yara almadan atlatırken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde, içerisinde kimyasal yarı mamul madde taşıdığı öğrenilen 14 ABH 333 plakalı tır, sabah 06.00 sıralarında yük boşaltımı için yola çıktı. Doğanpınar Mahallesi mevkiine geldiğinde, bölgeye yabancı olduğu belirtilen şoför, köprü üzerindeki keskin virajı son anda fark etti. Virajı alamayan tır, dengesini kaybederek yan devrildi.

Tırda bulunan kimyasal maddenin sıvı ve yarı mamul olması nedeniyle dengenin kolayca bozulduğu, bu nedenle de aracın devrilmesinin kaçınılmaz hale geldiği bildirildi. Kaza sonrası şoför, aracı kendi imkanlarıyla terk ederek kazayı yara almadan atlattı. Tırdaki kimyasal malzemede sızıntı olmadığı gözlemlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüye alkol testi uygulanırken, kazayla ilgili rapor da ekipler tarafından tanzim edildi. Olay yerine gelen firma yetkilileri, tırda bulunan kimyasal malzemeyi güvenli şekilde başka bir araca aktararak muhtemel bir tehlikenin önüne geçti.

Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırılırken yol, bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kurtarma ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tamamen normale döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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