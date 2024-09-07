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Balıkesir'de Kenevir Bitkisi Eken 2 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamu arazisine kenevir bitkisi ektiği tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Operasyonda 11.385 gram kubar esrar, 56 kök kenevir bitkisi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamu arazisine kenevir bitkisi ektiği tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gönen ilçesinde bulunan kamu arazisine kenevir bitkisi ekilmiş olduğu bilgisi elde edildi. Bunun üzerine başlatılan teknik, fiziki takip sonucu şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonel faaliyet sonucunda 11.385 gram kubar esrar, 56 kök kenevir bitkisi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaya karışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Operasyon Politika Kenevir 3-sayfa Güncel Gönen Hukuk Kamu Suç

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