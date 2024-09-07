Balıkesir'de Kenevir Bitkisi Eken 2 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamu arazisine kenevir bitkisi ektiği tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gönen ilçesinde bulunan kamu arazisine kenevir bitkisi ekilmiş olduğu bilgisi elde edildi. Bunun üzerine başlatılan teknik, fiziki takip sonucu şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonel faaliyet sonucunda 11.385 gram kubar esrar, 56 kök kenevir bitkisi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaya karışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere teslim edildi. - BALIKESİR